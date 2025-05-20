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Состоялся гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры в Таджикистане

Состоялся гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры в Таджикистане В Таджикистанском театре оперы и балета состоялся торжественный гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры.
Kультурная политика
20 мая 2025 г. 23:55
Состоялся гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры в Таджикистане

В Таджикистанском театре оперы и балета состоялся торжественный гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры.

Как сообщает из Душанбе корреспондент Report, в гала-концерте приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, его таджикистанский коллега Матлубахон Сатториен, посол Азербайджана в этой стране Алимирзамин Аскеров, а также представители министерств культуры двух стран, сотрудники посольства, деятели культуры и общественности.

Министр Адиль Керимли рассказал о культурных связях двух стран, взаимном доверии на уровне глав государств. Министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен, в свою очередь, отметил, что азербайджано-таджикистанские отношения имеют глубокие корни.

После выступлений была представлена концертная программа в исполнении мастеров искусств Азербайджана, а также Азербайджанского государственного ансамбля танца, были исполнены композиторские и народные песни.

Напомним, что мероприятия в рамках Дней азербайджанской культуры в Таджикистане продлятся до 22 мая.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin açılışı münasibətilə qala konsert keçirilib

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