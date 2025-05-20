Состоялся гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры в Таджикистане

В Таджикистанском театре оперы и балета состоялся торжественный гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры.
Как сообщает из Душанбе корреспондент
Министр Адиль Керимли рассказал о культурных связях двух стран, взаимном доверии на уровне глав государств. Министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен, в свою очередь, отметил, что азербайджано-таджикистанские отношения имеют глубокие корни.
После выступлений была представлена концертная программа в исполнении мастеров искусств Азербайджана, а также Азербайджанского государственного ансамбля танца, были исполнены композиторские и народные песни.
Напомним, что мероприятия в рамках Дней азербайджанской культуры в Таджикистане продлятся до 22 мая.