Состоялся гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры в Таджикистане

В Таджикистанском театре оперы и балета состоялся торжественный гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры.

В Таджикистанском театре оперы и балета состоялся торжественный гала-концерт по случаю открытия Дней азербайджанской культуры.

Как сообщает из Душанбе корреспондент Report , в гала-концерте приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, его таджикистанский коллега Матлубахон Сатториен, посол Азербайджана в этой стране Алимирзамин Аскеров, а также представители министерств культуры двух стран, сотрудники посольства, деятели культуры и общественности.

Министр Адиль Керимли рассказал о культурных связях двух стран, взаимном доверии на уровне глав государств. Министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен, в свою очередь, отметил, что азербайджано-таджикистанские отношения имеют глубокие корни.

После выступлений была представлена концертная программа в исполнении мастеров искусств Азербайджана, а также Азербайджанского государственного ансамбля танца, были исполнены композиторские и народные песни.

Напомним, что мероприятия в рамках Дней азербайджанской культуры в Таджикистане продлятся до 22 мая.