Состоялся Азербайджано-российский молодежный форум

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Ирек Зиннуров принял участие в Азербайджанско-Российском молодежном форуме.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Ирек Зиннуров принял участие в Азербайджанско-российском молодежном форуме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе организации.

Онлайн-форум организован при содействии Министерства образования и науки России, Министерства молодежи и спорта Азербайджана, МИРЭА - Российского технологического университета, Национального Совета молодежных и детских объединений России и Национального Совета молодежных организаций Азербайджана.

Выступая перед участниками онлайн-форума, Ирек Зиннуров, отметил: "Представительство Россотрудничества в Азербайджане – Российский информационно-культурный центр в Баку содействует развитию двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики. В наших и совместных проектах активно участвует молодежь из числа российских соотечественников – Землячество казаков в Азербайджане, татарские и лезгинские объединения, Ассоциация русской молодежи Азербайджана. Считаем необходимым придать импульс созданию молодежного "КСОРС" - Координационного совета объединений российских соотечественников. Также, на площадках РИКЦ выступают Бакинский молодежный клуб любителей поэзии, Детский театр-студия "Гюнай" при Бакинском детском театре, Музыкальный ансамбль "Старт" при Доме культуры "Достлуг". С 2019 года функционирует Молодежная музыкальная студия, дан старт работе Молодежного клуба Русского географического общества".

Также было отмечено, что в ноябре этого года Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство науки и высшего образования России приняли План действий по сотрудничеству в области молодежной политики на 2021 год. Планом предусмотрены проведение настоящего форума, молодежного и студенческого обменов, сотрудничество в области волонтерского движения, участие в научных и творческих проектах.

В онлайн-форуме приняли участие представители республиканских, федеральных, региональных молодёжных и студенческих организаций, лидеры молодёжных движений, руководители молодёжных проектов, эксперты из Российской Федерации и Азербайджанской Республики.