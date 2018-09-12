© Report

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания были включены поправки в законопроекты "О теле- и радиовещании", "Об общественном теле - и радиовещании", "О театре и театральной деятельности", "Об охране памятников истории и культуры", "О культуре" и "О национальном архивном фонде". Было отмечено, что данные изменения технического характера.

Председатель комитета Рафаэль Гусейнов выступил с докладом, рассказал о работе, проделанной на весенней сессии Милли Меджлиса.