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    Состоялось заседание комитета по культуре Милли Меджлиса

    Председатель комитета Рафаэль Гусейнов выступил с докладом
    © Report

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает Report, в повестку дня заседания были включены поправки в законопроекты "О теле- и радиовещании", "Об общественном теле - и радиовещании", "О театре и театральной деятельности", "Об охране памятников истории и культуры", "О культуре" и "О национальном архивном фонде". Было отмечено, что данные изменения технического характера.

    Председатель комитета Рафаэль Гусейнов выступил с докладом, рассказал о работе, проделанной на весенней сессии Милли Меджлиса.

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