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Состоялась презентация короткометражной мелодрамы "Девичья Башня"

Состоялась презентация короткометражной мелодрамы "Девичья Башня" 27 февраля в кинотеатре CinemaPlus представителям СМИ и гостям вечера была представлена короткометражная мелодрама "Девичья Башня".
Kультурная политика
28 февраля 2023 г. 16:13
Состоялась презентация короткометражной мелодрамы Девичья Башня

27 февраля в кинотеатре CinemaPlus представителям СМИ и гостям вечера была представлена короткометражная мелодрама "Девичья Башня".

Как сообщает Report, фильм был удостоен высших наград на различных фестивалях в Италии, Турции, США, Сингапуре, Румынии, Литве, Норвегии и Словакии.

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с родственной ему душой - "своим человеком". Но нерешительность или созданные обществом новые нормы отношений, а также желание ни от кого не отставать не позволяют нам увидеть этого человека. Порой, в суетливой погоне за ложными идеалами, мы умудряемся не заметить этого человека, даже если он совсем близко.

Сюжет фильма "Девичья башня" повествует о случайном знакомстве двух разных людей, у каждого из которых своя жизнь, свои личные отношения. Однако во время знакомства оба понимают, что встретили "своего человека".

На протяжении всего фильма героям приходится делать выбор: либо сохранить все как есть и вернуться назад к своей повседневной жизни, либо начать новые отношения со "своим человеком", о котором каждый из них всегда мечтал...

Режиссер и автор сценария фильма: Мехти Агаев, оператор-постановщик: Delee, художник-постановщик: Шахин Гасанли, монтаж: Аскер Рагимов, саундтрек: Севда Алекперзаде, Эмма Алекперзаде и Рауф, продюсеры: Мехди Агаев, Фариз Ахмедов, Эмиль Наджафов и Орхан Дадашов.

Главные роли исполнили Кёнуль Джафарзаде, Тюркай Джафарли и Кямран Агабалаев.

Стоит отметить, что в ближайшее время фильм будет представлен широкой аудитории на телевидении и на онлайн-платформах.

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Версия на азербайджанском языке Фото"CinemPlus"da “Qız Qalası" filminin premyerası keçirilib

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