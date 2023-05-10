Состоялось открытие вывесок на улицах Хуршидбану Натаван и Победы, на пересечении улиц Карабаха и Хана Шушинского

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше вывесок на улицах Хуршидбану Натаван и Победы, а также на пересечении улиц Карабаха и Хана Шушинского.

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше вывесок на улицах Хуршидбану Натаван и Победы, а также на пересечении улиц Карабаха и Хана Шушинского.

Как сообщает Report , глава государства и первая леди были проинформированы о работе, которую предстоит выполнить на улицах.

Было сообщено, что улица Хуршидбану Натаван протяженностью 438 метров и шириной 14 метров охватывает исторический центр города. Протяженность улицы Победы, названной в честь славной Победы в Отечественной войне, составляет 1963 метра, ширина - 10-11 метров в соответствии с дорожным полотном. Одной из главных улиц города Шуша является улица Карабаха. Ее протяженность составляет 338 метров, ширина – 11 метров. Протяженность улицы, носящей имя народного артиста Азербайджана, выдающегося ханенде Хана Шушинского, составляет 293 метра, ширина – 10 метров.

Было отмечено, что эти улицы, на которых находится ряд образцов историко-культурного наследия города Шуша, будут реконструированы в соответствии с оригинальным архитектурным стилем города. В ходе работ по реконструкции здесь будет создана самая современная инфраструктура.

Глава государства снял покрывала с вывесок с названиями улиц.