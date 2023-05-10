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Состоялось открытие вывесок на улицах Хуршидбану Натаван и Победы, на пересечении улиц Карабаха и Хана Шушинского

Состоялось открытие вывесок на улицах Хуршидбану Натаван и Победы, на пересечении улиц Карабаха и Хана Шушинского 10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше вывесок на улицах Хуршидбану Натаван и Победы, а также на пересечении улиц Карабаха и Хана Шушинского.
Kультурная политика
10 мая 2023 г. 22:08
Состоялось открытие вывесок на улицах Хуршидбану Натаван и Победы, на пересечении улиц Карабаха и Хана Шушинского

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше вывесок на улицах Хуршидбану Натаван и Победы, а также на пересечении улиц Карабаха и Хана Шушинского.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о работе, которую предстоит выполнить на улицах.

Было сообщено, что улица Хуршидбану Натаван протяженностью 438 метров и шириной 14 метров охватывает исторический центр города. Протяженность улицы Победы, названной в честь славной Победы в Отечественной войне, составляет 1963 метра, ширина - 10-11 метров в соответствии с дорожным полотном. Одной из главных улиц города Шуша является улица Карабаха. Ее протяженность составляет 338 метров, ширина – 11 метров. Протяженность улицы, носящей имя народного артиста Азербайджана, выдающегося ханенде Хана Шушинского, составляет 293 метра, ширина – 10 метров.

Было отмечено, что эти улицы, на которых находится ряд образцов историко-культурного наследия города Шуша, будут реконструированы в соответствии с оригинальным архитектурным стилем города. В ходе работ по реконструкции здесь будет создана самая современная инфраструктура.

Глава государства снял покрывала с вывесок с названиями улиц.

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Версия на английском языке Signs of Khurshidbanu Natavan and Zafar streets, as well as that at intersection of Karabakh and Khan Shushinski streets unveiled in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada Xurşidbanu Natəvan və Zəfər küçələrində, Qarabağ və Xan Şuşinski küçələrinin kəsişməsindəki lövhələrin açılışları olub

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