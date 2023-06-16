Состоялось открытие Второго международного Baku Piano Festival

Второй международный Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, открылся ярким концертом всемирно известных пианистов-виртуозов Шаина Новрасли и Элен Мерсье

Второй международный Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, открылся ярким концертом всемирно известных пианистов-виртуозов Шаина Новрасли и Элен Мерсье.

Как сообщает Report, музыкальная программа вечера началась классическим вальсом из балета азербайджанского композитора Гара Гараева "Семь красавиц" в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Валида Ага.

Аудиторию впечатлила легендарная "Rhapsody in Blue" американского композитора Джорджа Гершвина в исполнении Шаина Новрасли и Элен Мерсье в сопровождении Руслана Гусейнова (бас), Эльвина Баширова (барабаны) и Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Валида Ага. Волшебная рапсодия, созданная музыкантами-виртуозами, погрузила зрителей в чарующую атмосферу гармонии, сделав этот вечер незабываемым.

Финалом концерта стало исполнение на-бис произведений легенды азербайджанского джаза Вагифа Мустафазаде, с восторгом встреченное аудиторией.

Концерт завершился бурными овациями. Зрители долго не хотели отпускать артистов, отблагодарив их многочисленными букетами цветов и горячими аплодисментами.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции. Здесь представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко, и даже танго. Волшебная магия фестиваля и его гармоничная и незабываемая атмосфера импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Единство музыки и индивидуальность стиля каждого исполнителя – это изюминки Baku Piano Festival, которые способны очаровать любого зрителя и оставить незабываемые воспоминания.