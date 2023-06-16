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Состоялось открытие Второго международного Baku Piano Festival

Состоялось открытие Второго международного Baku Piano Festival Второй международный Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, открылся ярким концертом всемирно известных пианистов-виртуозов Шаина Новрасли и Элен Мерсье
Kультурная политика
16 июня 2023 г. 18:00
Состоялось открытие Второго международного Baku Piano Festival

Второй международный Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, открылся ярким концертом всемирно известных пианистов-виртуозов Шаина Новрасли и Элен Мерсье.

Как сообщает Report, музыкальная программа вечера началась классическим вальсом из балета азербайджанского композитора Гара Гараева "Семь красавиц" в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Валида Ага.

Аудиторию впечатлила легендарная "Rhapsody in Blue" американского композитора Джорджа Гершвина в исполнении Шаина Новрасли и Элен Мерсье в сопровождении Руслана Гусейнова (бас), Эльвина Баширова (барабаны) и Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Валида Ага. Волшебная рапсодия, созданная музыкантами-виртуозами, погрузила зрителей в чарующую атмосферу гармонии, сделав этот вечер незабываемым.

Финалом концерта стало исполнение на-бис произведений легенды азербайджанского джаза Вагифа Мустафазаде, с восторгом встреченное аудиторией.

Концерт завершился бурными овациями. Зрители долго не хотели отпускать артистов, отблагодарив их многочисленными букетами цветов и горячими аплодисментами.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции. Здесь представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко, и даже танго. Волшебная магия фестиваля и его гармоничная и незабываемая атмосфера импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Единство музыки и индивидуальность стиля каждого исполнителя – это изюминки Baku Piano Festival, которые способны очаровать любого зрителя и оставить незабываемые воспоминания.

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Версия на английском языке ФотоSecond International Baku Piano Festival kicks off
Версия на азербайджанском языке ФотоII Beynəlxalq Bakı Piano Festivalının açılışı olub

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