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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие V Бакинской международной выставки-ярмарки книг.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, заместители министра, народные писатели Эльчин Эфендиев, Чингиз Абдуллаев и ряд общественных деятелей.

А. Гараев отметил, что эта выставка подтверждает беспрерывную обогащаемость азербайджанской литературы, имеющей глубокие традиции: "Житель Азербайджана во все сознательные отрезки времени считал книгу священной. Наш народ придает книгам особое значение. Сегодня технологии высоко развиты, но книга, которую мы держим в руках, остается источником знаний. Радостным событием было то, что этот год объявлен годом детской литературы. В этой области было напечатано множество новых изданий, представлено много книг. Мы продолжим развивать это направлении и в будущем. Проект реставрационного издания успешно продолжается".

Э. Эфендиев сказал, что праздник книги - это праздник для народа: "Книга формирует интеллект и будущее народа. Эта выставка способствует популяризации не только азербайджанской литературы, но и азербайджанского языка. Я верю, что если в выставке-ярмарке в этом году участвует 40 издательств, то в следующем году примет участие 140 таковых".

Отметим, что посещение выставки, которая продлится с 28-30 сентября, свободное.