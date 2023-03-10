В Баку состоялось открытие надгробного памятника Рустаму Ибрагимбекову

На I Аллее Почета в Баку состоялось открытие надгробного памятника выдающемуся кинодраматургу, народному писателю Рустаму Ибрагимбекову.

На I Аллее Почета в Баку состоялось открытие надгробного памятника выдающемуся кинодраматургу, народному писателю Рустаму Ибрагимбекову.

Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали председатель правления Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев, председатель Союза композиторов Азербайджана, народный артист Фирангиз Ализаде, депутат Сабир Рустамханлы, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный писатель Анар Рзаев, ректор Бакинской Музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли и члены семьи народного артиста.

Открытие надгробного памятника состоялось в день годовщины со дня смерти кинодраматурга. Автор надгробного памятника - академик Российской академии художеств, Флорентийской академии искусств, участник многих российских и международных выставок, скульптор Айдын Зейналов.

Как заявила дочь Рустама Ибрагимбекова Фатима Ибрагимбекова, созданный памятник понравился бы отцу: "Памятник такой же, как и он - креативный. Сама идея того, что мы смотрим сквозь художника на мир - очень точная. Идея самого памятника состоит в том, что все люди смотрят на мир через призму художников, творческих личностей. Думаю, нам удалось передать эту мысль".

Она также поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную поддержку.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.