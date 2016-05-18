В Баку открылась фотовыставка "Объемный Санкт-Петербург"

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось открытие фотовыставки "Объемный Санкт-Петербург".

Как сообщает Report, фотовыставка проходит в рамках мероприятия "Петербургские встречи в Баку".

Фотополотна с видами Санкт-Петербурга выполнены в технике трехмерного объемного изображения, что позволяет практически в прямом смысле окунуться в атмосферу этого города.

Как заявил на открытии заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков, цель выставки - показать что-то необычное жителям Баку, а также укрепить культурные связи между двумя городами: "Выставка дает возможность насладиться видами Санкт-Петербурга. Это будет дополнительным стимулом, чтобы приехать в наш город и увидеть что он из себя представляет".

С.Марков добавил, что на фотовыставке представлены 12 работ двух художников, подготовленных по заказу руководства Санкт-Петербурга.

Отметим, что в рамках мероприятия "Петербургские встречи в Баку" также состоятся мастер-класс по традиционному декоративно-прикладному искусству, показ фильмов производства киностудии "Ленфильм", концерт мастеров искусств Санкт-Петербурга.