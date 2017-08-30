Состоялось открытие барельефа первого азербайджанского ректора БГУ

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В преддверии 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета состоялась церемония открытия мемориального барельефа первого азербайджанского ректора высшего учебного заведения, видного общественного деятеля и писателя Таги Шахбази Симурга перед домом, где он проживал.

Как сообщили в отделе информации и прессы БГУ, на церемонии открытия ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал об исторической значимости этого события.

По словам Абеля Магеррамова, первый азербайджанский ректор Таги Шахбази в течение первых трех лет ректорства в университете проделал много работ. Так, увеличилось количество занятий на национальном языке, началось преподавание истории родины, стремительно выросло количество национальных кадров и студентов. Как один из четверых ректоров университета Таги Шахбази подвергался репрессиям, был расстрелян с клеймом "националиста".

Профессор Джахангир Мамедли и выступающая от имени семьи Т.Шахбази Сугра Рзаева рассказали о важности данного мероприятия, выразили благодарность руководству и коллективу Бакинского государственного университета за внимание к памяти видного писателя и общественного деятеля.

Отметим, что в рамках мероприятий, проводимых в преддверии 100-летия высшего учебного заведения, в городе Ессентуки Ставропольского края Российской Федерации состоялось открытие барельефа одного из основателей и первого ректора Бакинского государственного университета профессора Василия Разумовского.