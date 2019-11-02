Состоялось открытие Стамбульской международной книжной выставки - ФОТО

Состоялось открытие 38-й Стамбульской международной книжной выставки.

Как передает турецкое бюро Report, в нынешней выставке, посвященной теме "Литературное поколение 50-х годов" принимают участие более 800 зарубежных и местных организаций. В рамках выставки планируется проведение 300 литературно-художественных мероприятий, около 3 тысяч дней автографа.

При организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле наша страна представлена на выставке двумя специальными стендами. На азербайджанском павильоне выставлены более 600 экземпляров изданий 300 наименований, отражающих историю, культуру, мультикультуральные ценности, традиции государственности нашей страны, опубликованные Министерством культуры, Фондом Гейдара Алиева и местными издательствами. Кроме того, в рамках проекта Министерства культуры "Популяризация азербайджанской книги в мире" посетителям представлена переведенная на турецкий язык азербайджанская литература 45 наименований.

На азербайджанском павильоне представлены также книги из серии "Издания Каспия", посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, истории, культуре, деятелям литературы Азербайджана. Эти издания на азербайджанском и турецком языках вызывают интерес у посетителей.

Напомним, что эти книги изданы газетой "Каспий" и Образовательной компанией "Каспий".

На установленном в национальном стенде мониторе демонстрируются видеоролики об историко-культурных памятниках, современной архитектуре, деятелях литературы, народном творчестве и музыке нашей страны.

В рамках выставки в национальном павильоне состоятся презентации переведенных на турецкий язык книг – "Хамсэ" Низами Гянджеви, "Nesimi Irak Divanı" и "Yurd Sevdası" (Любовь к Родине) Соны Велиевой.

Посетивший мероприятие министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой осмотрел и павильон Азербайджана. Министр выразил признательность за участие на высоком уровне нашей страны в выставке.

Большая часть выставленных на национальном стенде книг в завершение выставки будет роздана посетителям, а другая – подарена библиотекам в Турции.

"Почетным писателем" книжной выставки является Аднан Озьялчынер.

Выставка продлится до 10 ноября.