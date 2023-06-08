Состоялось культурно-массовое мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня Государственный комитет Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел в Баку в Международном Центре мугама культурно-массовое мероприятие по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня Государственный комитет Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел в Баку в Международном Центре мугама культурно-массовое мероприятие по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева “Великое возвращение: путь, начинающийся с палаточных лагерей”.

Как сообщает Report, участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, отражающей встречи великого лидера с беженцами и вынужденными переселенцами в 1993-2003 годах, заботу о людях, столкнувшихся с депортацией, совместные поездки иностранных гостей и представителей международных организаций в места временного пребывания, участие в мероприятиях по данной проблеме.

Затем участники мероприятия посмотрели фильм о государственной политике великого лидера Гейдаром Алиевым в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами, о принятых широкомасштабных мерах по решению социальных проблем, улучшению условий жизни, повышению занятости этой категории людей.

Мероприятие завершилось концертом известных азербайджанских исполнителей мугама.