Состоялось консультативное совещание по поводу объявления "Международного Дня Тюркского языка" в ЮНЕСКО

Президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева приняла участие в консультативном совещании по поводу объявления "Международного Дня Тюркского языка" в ЮНЕСКО

Президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева приняла участие в консультативном совещании по поводу объявления "Международного Дня Тюркского языка" в ЮНЕСКО, организованном Национальной комиссией Турции по делам ЮНЕСКО.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Фонда, в мероприятии наряду с руководителем Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия приняли участие руководители и представители Организаций Тюркского Сотрудничества, таких как Тюркский Совет, ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, а также национальные комиссии Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана по делам ЮНЕСКО, ученые и другие официальные лица.

Обратив внимание на расширение сотрудничества между тюркоязычными странами, сохранение языкового и культурного разнообразия, участники встречи обсудили вопросы по внесению в ЮНЕСКО проекта резолюции о провозглашении Международного Дня Тюркского языка.



Открывая заседание, генеральный секретарь Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз отметил, что богатый Тюркский язык подарил мировому культурному наследию великие произведения и подчеркнул значимость его распространения среди более широких цивилизаций. Он также рассказал о важности проведения мероприятий совместно с Национальными Комиссиями тюркских стран по делам ЮНЕСКО и Организациями Тюркского Сотрудничества относительно провозглашения "Международного Дня Тюркского языка" со стороны ЮНЕСКО.



На консультативном совещании также выступила президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева.

В своем выступлении президент Фонда отметила, что объявление Дня Тюркского языка придаст еще больший импульс в продвижение многовековой истории и культуры тюркоязычных народов на международной арене.

Г. Эфендиева также подчеркнула, что тюркские народы, обладающие уникальной культурной историей, создали замечательные произведения, как в устной, так и в письменной форме.



"Тюркский язык имеет древнюю историю и корни. Важнейшей функцией языка является не только отражение мира человека, но и сохранение культуры в целом, а также передача ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет важную роль в формировании личности, народа, нации и национальной идентичности. Тюркский язык обладает глубокими корнями и обширной географией", - сказала президент Фонда.

Г.Эфендиева отметила, что алфавит имеет особое значение в жизни каждого народа, а также в формировании его письменной культуры. "Переход Азербайджана на латинский алфавит под руководством великого сына Азербайджана и Тюркского мира Гейдара Алиева, а также решения, принятые Казахстаном и другими тюркоязычными странами по использованию латинской графики, способствуют укреплению отношений между Тюркскими странами" - сказала Г.Эфендиева. Она также подчеркнула, что объявление президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 2021 года “Годом Юнуса Эмре и Тюркского языка” является знаменательным событием для всего Тюркского мира в целом.

Рассказывая о деятельности возглавляемой ею международной организации, президент Фонда отметила, что одним из главных приоритетов деятельности Фонда являются мероприятия, проекты и программы по изучению и продвижению богатого наследия Тюркского мира.

В заключение Г.Эфендиева подчеркнула, что Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия будет поддерживать инициативы по сохранению культурного наследия Тюркского мира как в рамках проектов ЮНЕСКО, так и в мировом масштабе.

На встрече состоялся обмен мнений и были выдвинуты предложения относительно объявления Международного Дня Тюркского языка.