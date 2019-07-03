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Состоялись похороны создателя первой рок-группы в Азербайджане

Состоялись похороны создателя первой рок-группы в Азербайджане
© Report / Firi Salim

В Сумгайыте состоялись похороны скончавшегося вчера композитора и рок-исполнителя, создателя первых рок-групп "Йуху" и "Сирр" Ибрагима Эмина.

Как сообщает Report, И.Эмина похоронили рядом с родителями на кладбище в поселке Джорат. 

Отметим, что И.Эмин скончался вечером 2 июля в возрасте 56 лет. 

Напомним, что в 1986 году он создал группу "Йуху", а в 2004 году - группу "Сирр". Он не только являлся автором музыки и слов исполняемых группами песен, но и был бас-гитаристом. В 2004 году вышел в свет альбом "Йорулдум" ("Устал").  

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