Состоялись похороны создателя первой рок-группы в Азербайджане

В Сумгайыте состоялись похороны скончавшегося вчера композитора и рок-исполнителя, создателя первых рок-групп "Йуху" и "Сирр" Ибрагима Эмина.
Как сообщает Report, И.Эмина похоронили рядом с родителями на кладбище в поселке Джорат.
Отметим, что И.Эмин скончался вечером 2 июля в возрасте 56 лет.
Напомним, что в 1986 году он создал группу "Йуху", а в 2004 году - группу "Сирр". Он не только являлся автором музыки и слов исполняемых группами песен, но и был бас-гитаристом. В 2004 году вышел в свет альбом "Йорулдум" ("Устал").
Səid QəribАвтор новости