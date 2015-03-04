Презентованы столицы азербайджанской литературы и национальной кухни

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Музее ковра имени Лятифа Керимова прошла презентация Столиц народного творчества Азербайджана 2015 года.

Как сообщает Report, согласно новой программе "Столицы народного творчества", Шемаха объявлена "Столицей азербайджанской литературы", а город Гах - "Столицей азербайджанской национальной кухни".

Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма Абульфас Гараев объявил проект "Столицы культуры" открытым. Министр сказал, что к реализации проекта приступили с 2010 года и рассказал о работе, проделанной за истекшие 5 лет. Отметив о включении в 2015 году в данный список двух новых номинаций, А.Гараев рассказал о значимости проектов "Столица азербайджанской литературы" и "Столица азербайджанской национальной кухни". Заявив о важности защиты азербайджанской национальной кухни, Абульфас Гараев заявил о необходимости проведения подобных проектов и мероприятий в целях пресечь попытки врага присвоить нашу кухню.

Сказав, что литература является опорой нашей культуры, министр добавил, что именно по этой причине была выбрана столица азербайджанской литературы.

На мероприятии также выступили депутат Низами Джафаров, завотделы по общественным, политическим и гуманитарным вопросам Шемахи и Гаха.

В заключение Шемаха была объявлена "Столицей азербайджанской литературы", а город Гах - "Столицей азербайджанской национальной кухни" в 2015 году.

Отметим, что, в соответствии с номинациями, в течение года в Шемахе и Гахе предусматриваются торжественные церемонии, научно-практические конференции республиканского и международного уровня, "круглые столы", концерты, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, инфотуры и пр.