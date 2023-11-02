Состоялась презентация подготовленных Фондом Гейдара Алиева нотных партитур произведений азербайджанских композиторов

Состоялась презентация сборника нот произведений азербайджанских композиторов, подготовленный Фондом Гейдара Алиева.

2 ноября в Бакинском книжном центре прошла музыкальная презентация подготовленных Фондом Гейдара Алиева нотных партитур произведений видных представителей азербайджанской композиторской школы.

Как передает Report, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Выступая на мероприятии, ведущей которого выступила Кенуль Арифгызы, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева сказала, что представленные произведения опубликованы в рамках проекта "Вечные подписи", инициатором которого является первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Она отметила, что ноты играют важную роль в сохранении азербайджанских музыкальных традиций и произведений наших композиторов и их популяризации среди нового поколения.

Затем был показан фильм "Вечные подписи".

Выступая на мероприятии, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов отметил, что данное мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева, имеет большое значение. Он отметил, что на современном этапе азербайджанская музыка прославляется во всем мире благодаря Фонду Гейдара Алиева.

"Нет такой страны, где бы не знали о нашем мугаме и музыке. Сегодня все наши исполнители могут исполнить любое произведение. Вот уже некоторое время группа людей работала над этим проектом. Проект важен с точки зрения передачи нашей музыки будущим поколениям", - сказал заместитель министра.

Председатель Союза композиторов, народная артистка Франгиз Ализаде сообщила, что сотрудники Союза проявили большую инициативу при подготовке нотных партитур. Народная артистка сказала, что рада, что такие сборники распространяются по всему миру.

Выступившие на мероприятии ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, народный артист, дирижер Ялчин Адыгезалов и заслуженный артист, композитор Вугар Джамалзаде поблагодарили всех, кто работал над проектом.

Было отмечено, что в рамках проекта опубликованы симфонические, камерно-инструментальные, вокальные, фортепианные произведения, а также сольные и хоровые партии для различных инструментов шести выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы – Асафа Зейналлы, Джовдата Гаджиева, Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи и Васифа Адыгезалова.

На мероприятии были исполнены хоровые, песенные и инструментальные произведения Узеира Гаджибейли, Асафа Зейналлы, Кара Караева, Фикрета Амирова и других композиторов.