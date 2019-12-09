Состоялась презентация портала "Креативный Азербайджан"

В Бакинском конгресс-центре проходят презентация портала "Креативный Азербайджан" и панельные обсуждения на тему "Креативная индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр культуры Абульфас Гараев, министр образования Джейхун Байрамов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и другие официальные лица.

Выступивший в мероприятии со вступительной речью министр культуры Абульфас Гараев сообщил, что портал создан Министерством культуры с целью проведения активной пропаганды и просвещения о процессах отраслевого развития.

Цель в создании портала является поощрение креативной продукции Азербайджана под брендом "Креативный Азербайджан".

После церемонии презентации состоится панельная сессия на тему "Креативная индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости".

В рамках сессии будут обсуждены такие темы, как культура, экономика, образование, занятость, интеллектуальная собственность, инновации, градостроительство.