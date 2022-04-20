Состоялась презентация переведенного на узбекский язык эпоса "Китаби Деде Горгуд"

В Международном центре мугама состоялась церемония презентации эпоса "Китаби Деде Горгуд" ("Книга моего деда Коркута"), переведенного на узбекский язык.

В Международном центре мугама состоялась церемония презентации эпоса "Китаби Деде Горгуд" ("Книга моего деда Коркута"), переведенного на узбекский язык.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, ряд государственных деятелей, деятели культуры.

Э.Алиев рассказал о значимости исторической географии тюркских народов в эпосе "Китаби Деде Горгуд": "Любая культура начинается со слова, слово превращается в предложение, а предложение – в книгу. Большие народы превращают эту книгу в эпос. Эпос "Китаби Деде Горгуд" охватывает большое объединение тюрков, тюркские народы".

Было отмечено, что издание эпоса "Китаби Деде Горгуд" на узбекском языке принесет пользу азербайджано-узбекской дружбе.

Выступивший на мероприятии профессор Иса Габиббейли сказал, что перевод на узбекский язык крупного литературного образца тюркского мира "Китаби Деде Горгуд" является культурным явлением особого значения между Азербайджаном и Узбекистаном: "В мире возник большой интерес к этому эпосу. Если поставить на чаши весов мировые эпосы и эпос "Китаби Деде Горгуд", то второй перевесит".

Отметим, что в целях пропаганды древней истории, богатой культуры, обычаев и традиций нашего народа в "Википедии" на узбекском языке создан раздел об эпосе "Китаби Деде Горгуд".