Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 ноября в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялась презентация осеннего выпуска журнала «Азербайджан гадыны».

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в мероприятии приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса и представители СМИ.

На церемонии состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева. Художественный руководитель и дирижер оркестра – народный артист Теймур Гейчаев, солистка – лауреат международных конкурсов Джейла Сеидова.

Очередной выпуск журнала «Азербайджан гадыны», главным редактором которого является Фатма Абдуллазаде, был с интересом встречен участниками церемонии.

В осеннем выпуске журнала читателям предложены материалы о работе и запланированных комплексных мероприятиях, связанных с Европейскими играми «Баку-2015».

Было отмечено, что в столице возводятся Дворец водных видов спорта, Бакинский стрелковый центр, Бакинский Олимпийский стадион, отличающиеся современным стилем и особой красотой, капитально реконструируются имеющиеся спортивные объекты, совершенствуются телекоммуникации, транспорт, центры отдыха.

На страницах журнала опубликован материал «К вершине», посвященный первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

В статье «Музей ковра: Новый адрес древней культуры» рассказывается о церемонии открытия уникального музея, построенного в нашей столице в оригинальном стиле, и его ценных экспонатах.

Ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, член-корреспондент НАНА, сопредседатель Англо-азербайджанского общества Наргиз Пашаева во время визита в октябре прошлого года в Оксфордский университет подписала важный документ – Меморандум взаимопонимания о создании в этом учебном заведении Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви. После подписания меморандума, являющегося вкладом в развитие научного сотрудничества, британских ученых встречали в нашей стране. На страницах журнала читатели могут ознакомиться с более подробной информацией об этом сотрудничестве, открывающем новые горизонты для научного наследия Азербайджана.

Читателей осеннего выпуска журнала «Азербайджан гадыны» ждут интересные встречи с выдающимся дирижером Рауфом Абдуллаевым, талантливой исполнительницей национальных танцев Розой Джалиловой, юной исполнительницей Джейлой Сеидовой.