Состоялась презентация книги "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу"

Фонд Гейдара Алиева представил различные издания на IX Бакинской международной книжной выставке.

Фонд Гейдара Алиева представил различные издания на IX Бакинской международной книжной выставке.

Как сообщает Report, 13 ноября в рамках книжной выставки состоялась презентация книги "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".

Изданная фондом в двух частях книга повествует о жизни Узун Гасана и его сына Султана Ягуба, их внутренней и внешней политике, политических процессах в Азербайджане и в мире в XV веке, европейских путешественниках, посетивших Азербайджан в XIV-XV веках и побывавших во Дворце Аггоюнлу, деятельности первой азербайджанской женщины-дипломата, матери Узун Гаса Сары Хатун и пр.

Отметим, что книга издана в рамках проходящей в настоящее время в Центре Гейдара Алиева выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".