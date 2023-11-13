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Состоялась презентация книги "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу"

Состоялась презентация книги "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу" Фонд Гейдара Алиева представил различные издания на IX Бакинской международной книжной выставке.
Kультурная политика
13 ноября 2023 г. 19:29
Состоялась презентация книги Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу

Фонд Гейдара Алиева представил различные издания на IX Бакинской международной книжной выставке.

Как сообщает Report, 13 ноября в рамках книжной выставки состоялась презентация книги "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".

Изданная фондом в двух частях книга повествует о жизни Узун Гасана и его сына Султана Ягуба, их внутренней и внешней политике, политических процессах в Азербайджане и в мире в XV веке, европейских путешественниках, посетивших Азербайджан в XIV-XV веках и побывавших во Дворце Аггоюнлу, деятельности первой азербайджанской женщины-дипломата, матери Узун Гаса Сары Хатун и пр.

Отметим, что книга издана в рамках проходящей в настоящее время в Центре Гейдара Алиева выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".

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Версия на азербайджанском языке Фото“Uzun Həsən - Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı” kitabının təqdimatı olub

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