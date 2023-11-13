Фонд Гейдара Алиева представил различные издания на IX Бакинской международной книжной выставке.
Как сообщает Report, 13 ноября в рамках книжной выставки состоялась презентация книги "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".
Изданная фондом в двух частях книга повествует о жизни Узун Гасана и его сына Султана Ягуба, их внутренней и внешней политике, политических процессах в Азербайджане и в мире в XV веке, европейских путешественниках, посетивших Азербайджан в XIV-XV веках и побывавших во Дворце Аггоюнлу, деятельности первой азербайджанской женщины-дипломата, матери Узун Гаса Сары Хатун и пр.
Отметим, что книга издана в рамках проходящей в настоящее время в Центре Гейдара Алиева выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".