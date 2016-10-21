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    Состоялась презентация книги-каталога "Карабахская одежда"

    Издание предусмотрено для широкой публики

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Состоялась презентация книги-каталога "Карабахская одежда", изданного на основе гранта "Шуша" Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководитель общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха", глава исполнительной власти Шушинского района Байрам Сафаров, исполнительный директор фонда Эльчин Бабаев, депутаты и представители интеллигенции.

    Руководитель общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Байрам Сафаров отметил, что книга является доказательством нашего проживания в Карабахе: "Издание послужит изучению нашей истории молодежью". 

    Поддержку проведению мероприятия, посвященного 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана, оказало общественное объединение "Азербайджанская община Нагорного Карабаха". 

    На мероприятии были продемонстрированы карабахские наряды. 

    Помимо этого, на мероприятии состоялась эксклюзивная презентация нового интернет-портала Фонда развития науки и Системы электронного управления проектами грант - "e-Qrant", созданной фондом. 

    Новое издание предусмотрено для широкой публики.

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