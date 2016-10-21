Состоялась презентация книги-каталога "Карабахская одежда"

21 октября, 2016 13:15

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Состоялась презентация книги-каталога "Карабахская одежда", изданного на основе гранта "Шуша" Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководитель общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха", глава исполнительной власти Шушинского района Байрам Сафаров, исполнительный директор фонда Эльчин Бабаев, депутаты и представители интеллигенции. Руководитель общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Байрам Сафаров отметил, что книга является доказательством нашего проживания в Карабахе: "Издание послужит изучению нашей истории молодежью". Поддержку проведению мероприятия, посвященного 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана, оказало общественное объединение "Азербайджанская община Нагорного Карабаха". На мероприятии были продемонстрированы карабахские наряды. Помимо этого, на мероприятии состоялась эксклюзивная презентация нового интернет-портала Фонда развития науки и Системы электронного управления проектами грант - "e-Qrant", созданной фондом. Новое издание предусмотрено для широкой публики.