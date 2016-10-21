Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Состоялась презентация книги-каталога "Карабахская одежда", изданного на основе гранта "Шуша" Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководитель общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха", глава исполнительной власти Шушинского района Байрам Сафаров, исполнительный директор фонда Эльчин Бабаев, депутаты и представители интеллигенции.
Руководитель общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Байрам Сафаров отметил, что книга является доказательством нашего проживания в Карабахе: "Издание послужит изучению нашей истории молодежью".
Поддержку проведению мероприятия, посвященного 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана, оказало общественное объединение "Азербайджанская община Нагорного Карабаха".
На мероприятии были продемонстрированы карабахские наряды.
Помимо этого, на мероприятии состоялась эксклюзивная презентация нового интернет-портала Фонда развития науки и Системы электронного управления проектами грант - "e-Qrant", созданной фондом.
Новое издание предусмотрено для широкой публики.
Samirə AbdullayevaАвтор новости