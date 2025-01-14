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Состоялась презентация фильма "Повелительница неба"

Состоялась презентация фильма "Повелительница неба" Состоялась презентация фильма "Повелительница неба" ("Сяма ханымы").
Kультурная политика
14 января 2025 г. 21:02
Состоялась презентация фильма Повелительница неба

Состоялась презентация фильма "Повелительница неба" ("Сяма ханымы").

Как сообщает Report, фильм посвящен первой летчице Кавказа и Ближнего Востока Лейле Мамедбековой.

30-минутный фильм "Повелительница неба" был снят при поддержке Азербайджанского телевидения, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Лейла Мамедбекова, оставившая след в истории своей любовью к профессии и героизмом, была не только первой летчицей в регионе, но также известна как одна из вторых женщин-парашютисток СССР.

Фильм ярко отображает борьбу героини в 1930-1933 годах, когда женщины сталкивались с многочисленными лишениями. В нем показан её решительный отказ от чадры, проявление бесстрашия и силы воли. Особое внимание уделено поддержке её мужа Бахрама, который, несмотря на общественное осуждение, остается верным союзником в её борьбе. Зрителю раскрывается стремление Лейлы к знаниям: её поступление в Бакинскую школу летчиков, достижения в учебе, первый самостоятельный полет и последующий прыжок с парашютом.

Главная цель фильма - рассказать общественности и всему миру о наших исторических личностях, совершивших великие подвиги.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Səma xanımı” filminin təqdimatı keçirilib

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