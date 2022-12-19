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Состоялась презентация фильма "Фикрет Амиров"

Состоялась презентация фильма "Фикрет Амиров" Во Дворце Гейдара Алиева состоялся показ фильма, посвященного 100-летию композитора Фикрета Амирова.
Kультурная политика
19 декабря 2022 г. 20:11
Состоялась презентация фильма Фикрет Амиров

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся показ фильма, посвященного 100-летию композитора Фикрета Амирова.

Как сообщает Report, в юбилейном мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, народные артисты и представители общественности.

Художественно-документальный фильм "Фикрет Амиров" рассказывает о жизни и творчестве гениального композитора. Помимо интервью, в фильме также представлены художественные сцены. Съемки проходили в Баку, Гяндже и Шуше.

Художественно-документальный фильм ”Фикрет Амиров" был снят на киностудии "Азербайджанфильм" по заказу Министерства культуры.

Автор сценария и режиссер фильма Вагиф Мустафаев, оператор Орхан Аббасов, второй режиссер Чингиз Гасанов, режиссер монтажа Аскер Рагимов, продюсер Назим Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Фото “Fikrət Əmirov” filminin təqdimatı keçirilib

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