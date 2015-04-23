​Состоялась презентация фильма "Чанаккала 100: Братская помощь" и клипа "Песня Чанаккале"

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Прошла презентация фильма "Чанаккала 100: Братская помощь" и клипа "Песня Чанаккале", которые были подготовлены при поддержке службы "АСАН хидмет". Как сообщает Report, на церемонии приняли участие депутаты, ученые, представители интеллигенции.

Председатель молодежной организации добровольцев АСАН Фарид Садыхлы и председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли высоко оценили претворение в жизнь подобного проекта.

Сначала состоялась презентация клипа "Песня Чанаккале" в исполнении Севды Алекперзаде, затем был показан фильм "Чанаккала 100: Братская помощь".

Отметим, что руководителем проекта является член союза писателей Азербайджана Джала Гурбанов. Фильм посвящен памяти турецких солдат и азербайджанских добровольцев, ставших шехидами в битве при Чанаккале.