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    ​Состоялась презентация фильма "Чанаккала 100: Братская помощь" и клипа "Песня Чанаккале"

    На церемонии приняли участие депутаты, представители интеллигенции

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Прошла презентация фильма "Чанаккала 100: Братская помощь" и клипа "Песня Чанаккале", которые были подготовлены при поддержке службы "АСАН хидмет". Как сообщает Report, на церемонии приняли участие депутаты, ученые, представители интеллигенции.

    Председатель молодежной организации добровольцев АСАН Фарид Садыхлы и председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли высоко оценили претворение в жизнь подобного проекта.

    Сначала состоялась презентация клипа "Песня Чанаккале" в исполнении Севды Алекперзаде, затем был показан фильм "Чанаккала 100: Братская помощь".

    Отметим, что руководителем проекта является член союза писателей Азербайджана Джала Гурбанов. Фильм посвящен памяти турецких солдат и азербайджанских добровольцев, ставших шехидами в битве при Чанаккале. 

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