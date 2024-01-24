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Состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита – Япония"

Состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита – Япония" В Киноцентре Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита – Япония", посвященного официальному визиту общенационального лидера Гейдара Алиева в эту страну.
Kультурная политика
24 января 2024 г. 11:25
Состоялась презентация документального фильма По следам одного визита – Япония

В Киноцентре Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита – Япония", посвященного официальному визиту общенационального лидера Гейдара Алиева в эту страну.

Как сообщает Report, фильм рассказывает об интересных моментах первого официального визита Гейдара Алиева в Японию в 1998 году.

Съемки проходили в городах Токио и Киото.

Руководитель проекта, азербайджанский путешественник Азер Гариб в ходе презентации сообщил, что фильм переносит зрителей в исторические города Японии, которые посетил общенациональный лидер, и показывает неофициальные стороны официального визита.

В творческий коллектив фильма, автором идеи которого является Азер Гариб, входят редактор Аяз Мирзаев, продюсер Аскер Гарибзаде, операторы Али Алиев и Виолетта Мацуэ, специалист по монтажу Эльмар Тариелоглу.

По словам А.Гариба, интересные подробности других визитов общенационального лидера также будут сняты в киноформате. До этого в рамках проекта был снят фильм о поездке в Италию.

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Версия на английском языке ФотоDocumentary film “In the Footsteps of One Visit – Japan” presented in Baku
Версия на азербайджанском языке Фото“Bir səfərin izi ilə - Yaponiya” sənədli filminin təqdimatı olub

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