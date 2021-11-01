В Баку состоялась презентация коллекции национальной одежды "Карабах"

В Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялась презентация коллекции национальной одежды “Карабах”, подготовленной известным азербайджанским модельером-дизайнером Гюльнарой Халиловой

В Международном фонде тюркской культуры и наследия состоялась презентация коллекции национальной одежды “Карабах”, подготовленной известным азербайджанским модельером-дизайнером Гюльнарой Халиловой.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица, послы, аккредитованные в Азербайджане, руководители и представители международных организаций, деятели культуры и искусства.

Открывая мероприятие, президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева отметила, что эта презентация приурочена к дате Великой Победы. Президент Фонда также подчеркнула, что в Турции отмечается 98-ая годовщина провозглашения Республики, и поздравила турецкое государство и народ в лице посла Турции в Азербайджане Джахита Багджи. Гюнай Эфендиева также поздравила посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Османалиева с вручением верительных грамот президенту Азербайджана и пожелала успехов в его дальнейшей деятельности.

Гюнай Эфендиева отметила, что Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия всегда поддерживает проекты, отражающие культурно-духовные ценности тюркского мира.

Выступившая на мероприятии заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева сказала, что презентация коллекции в исторический день несет в себе символический смысл. Она отметила, что год назад под руководством президента Ильхама Алиева были освобождены земли, которые долгие годы находились под оккупацией, и в истории Карабаха открылась новая страница. В своем выступлении Севда Мамедалиева отметила, что в Шуше и других районах Карабаха ведутся строительные работы, реализуются масштабные проекты, а наряду с восстановлением территорий, на протяжении многих лет подвергавшихся вандализму, организуются культурные мероприятия. Подчеркнув особое место национальных костюмов в богатом культурном наследии Карабаха, Севда Мамедалиева отметила, что одежда тесно связана с культурой каждого народа. В ней воплощены народные традиции, мировоззрение, творчество и национальное мышление. Азербайджанские костюмы и келагаи издревне отличались яркими красками.

Следует отметить, что каждый образец коллекции носит имя одного из 12 городов Карабаха (Агдам, Агдере, Джебраил, Физули, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Кельбаджар, Губадлы, Лачын, Шуша и Зангилан).