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    Состоялась фотовыставка "Красота Венгрии и Азербайджана"

    Выставка посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами© Report.az

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Баку в Музее современного искусства состоялась фотовыставка "Красота Венгрии и Азербайджана".

    Как сообщает Report, выставка посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Посол Имре Ласлоцки отметил, что фотографии отражают братские отношения между двумя странами: "На фотографиях вы можете увидеть регионы и Азербайджана, и Венгрии. Это символ того, что две страны являются братскими".

    Он сказал, что между двумя странами ожидается расширение торговых связей: "Несмотря на кризис в регионе, в ближайшие 5 лет в азербайджано-венгерские торговых отношениях ожидается тенденция роста".

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