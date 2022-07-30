Состоялась церемония открытия второго национального фестиваля "Яйлаг"

Продолжается второй Национальный фестиваль «Яйлаг», который проводится с целью популяризации национальных и нравственных ценностей Азербайджана, сохранения жизни степной и элатской культуры и популяризации ее в международном масштабе.

Продолжается второй национальный фестиваль "Яйлаг", который проводится с целью популяризации национальных и нравственных ценностей Азербайджана, сохранения жизни степной и оседлой культуры, популяризации ее в международном масштабе.

Как сообщает Report, во второй день фестиваля состоялась официальная церемония открытия.

На фестивале представлены выступления приглашенных из зарубежных стран этнических музыкальных групп, местных коллективов, национальные танцы, народные песни, образцы культуры проживающих в Азербайджане малочисленных народов, сценические и театральные композиции.

Первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев заявил, что в Азербайджане всегда была культура пастбищ и зимовья.

"Пастбище является важной частью нашей культуры. В фестивале принимают участие различные коллективы, представители около 20 стран. В дальнейшем этот фестиваль планируется проводить ежегодно на пастбище Гаджикенд", - сказал он.

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов подчеркнул, что на фестивале можно ознакомиться с образцами не только национальной культуры, но и разных народов мира.

В завершение дня состоялась концертная программа, состоящая из выступлений певцов и танцевальных коллективов.

Отметим, что фестиваль продолжится завтра.