Состоялась церемония открытия второго национального фестиваля "Яйлаг"

Продолжается второй национальный фестиваль "Яйлаг", который проводится с целью популяризации национальных и нравственных ценностей Азербайджана, сохранения жизни степной и оседлой культуры, популяризации ее в международном масштабе.
На фестивале представлены выступления приглашенных из зарубежных стран этнических музыкальных групп, местных коллективов, национальные танцы, народные песни, образцы культуры проживающих в Азербайджане малочисленных народов, сценические и театральные композиции.
Первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев заявил, что в Азербайджане всегда была культура пастбищ и зимовья.
"Пастбище является важной частью нашей культуры. В фестивале принимают участие различные коллективы, представители около 20 стран. В дальнейшем этот фестиваль планируется проводить ежегодно на пастбище Гаджикенд", - сказал он.
Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов подчеркнул, что на фестивале можно ознакомиться с образцами не только национальной культуры, но и разных народов мира.
В завершение дня состоялась концертная программа, состоящая из выступлений певцов и танцевальных коллективов.
Отметим, что фестиваль продолжится завтра.