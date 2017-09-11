В Баку состоится выставка-ярмарка "Праздник книг 2017"

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Состоится выставка-ярмарка "Праздник книг 2017".

Об этом Report сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма.

Было отмечено, что при организационной поддержке министерства, исполнительной власти Низаминского района и Республиканского библиотечного коллектора с 12 по 22 сентября около парка Гейдара Алиева в связи с началом нового учебного года состоится выставка-ярмарка "Праздник книг 2017".

В церемонии открытия мероприятия, которая состоится 12 сентября в 11:00, планируется участие видных общественно-политических, литературных деятелей.

За исключением первого дня выставка-ярмарка будет открыта для посетителей с 9:00 до 19:00.