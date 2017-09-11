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    В Баку состоится выставка-ярмарка "Праздник книг 2017"

    В церемонии открытия планируется участие видных общественно-политических, литературных деятелей

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Состоится выставка-ярмарка "Праздник книг 2017".

    Об этом Report сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма.

    Было отмечено, что при организационной поддержке министерства, исполнительной власти Низаминского района и Республиканского библиотечного коллектора с 12 по 22 сентября около парка Гейдара Алиева в связи с началом нового учебного года состоится выставка-ярмарка "Праздник книг 2017".

    В церемонии открытия мероприятия, которая состоится 12 сентября в 11:00, планируется участие видных общественно-политических, литературных деятелей.

    За исключением первого дня выставка-ярмарка будет открыта для посетителей с 9:00 до 19:00.

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