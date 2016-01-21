​Состоится премьера документального фильма, снятого при поддержке Фонда Гейдара Алиева

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 22 января в Киноцентре "Низами" состоится презентация документального фильма "Командировка длиною в жизнь" и книги-альбома "Последнее пристанище на чужбине", подготовленных Баку Медиа Центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу фонда, руководителем проекта и генеральным продюсером фильма является Арзу Алиева, главным консультантом - известный дипломат Рамиз Абуталыбов.

Фильм "Командировка длиною в жизнь" рассказывает о перипетиях судьбы командированной в 1919 году на Парижскую мирную конференцию делегации Азербайджанской Демократической Республики во главе с председателем парламента Алимардан беком Топчубашевым.

Для подготовки фильма творческая группа в течение полутора лет проводила исследования в архивах Баку, Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа, проводила съемки в этих городах, встречалась с учеными, проводящими исследования, связанные с азербайджанской эмиграцией во Франции, и записывала разговоры.

Книга-альбом "Последнее пристанище на чужбине" – первый информационный сборник о судьбе и могилах откомандированной в 1919 году в Париж азербайджанской делегации, а также соотечественниках, эмигрировавших в 20-х годах прошлого века во Францию, пытаясь избежать большевистского преследования.

Отметим, что "Командировка длиною в жизнь" – второй документальный фильм, снятый Баку Медиа Центром при генеральном продюсерстве Арзу Алиевой.

Первый документальный фильм "Цель – Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть" в мае 2015 года был продемонстрирован посредством местных каналов в Азербайджане и каналом “National Geographic” в 26 странах.