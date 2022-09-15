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Состоится международная конференция “Культурная экономика в Азербайджане: импульсы развития из города Шуша”

Состоится международная конференция “Культурная экономика в Азербайджане: импульсы развития из города Шуша” 18-20 сентября в Шуше и Баку состоится международная научно-практическая конференция “Культурная экономика в Азербайджане: импульсы развития из города Шуша”.
Kультурная политика
15 сентября 2022 г. 15:43
Состоится международная конференция “Культурная экономика в Азербайджане: импульсы развития из города Шуша”

18-20 сентября в Шуше и Баку состоится международная научно-практическая конференция “Культурная экономика в Азербайджане: импульсы развития из города Шуша”.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Было отмечено, что мероприятие, которое состоится в рамках ”Года город Шуша" под хештэгом #think4culture, посвящено перспективам развития культурной экономики в нашей стране.

На международной конференции, первая часть которой пройдет в Шуше, а вторая - в Баку, эксперты из около 15 стран, а также местные специалисты обсудят актуальные вопросы, связанные с культурной экономикой, и представят свои предложения в этом направлении.

Международная научно-практическая конференция также послужит продвижению на международном уровне статуса города Шуша как культурной столицы Азербайджана, международному признанию восстановительных работ, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, внесет вклад в развитие культурных и творческих индустрий на этих территориях.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycanda mədəniyyət iqtisadiyyatı: Şuşadan inkişaf impulsları” beynəlxalq konfransı keçiriləcək

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