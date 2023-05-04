Состоится фестиваль "I Бакинские дни современной музыки"

С 21 по 25 мая при поддержке Министерства науки и образования и Министерства культуры пройдет фестиваль "I Бакинские дни современной музыки".

С 21 по 25 мая при поддержке Министерства науки и образования и Министерства культуры пройдет фестиваль "I Бакинские дни современной музыки".

Об этом Report в пресс-службе в Министерства культуры.

Основная цель пятидневного фестиваля – освещение темы взаимоотношений современных азербайджанских композиторов с европейскими и американскими композиторскими школами.

Наряду с местными музыкантами, ожидается участие в фестивале приглашенных исполнителей из Швейцарии, Венгрии, Германии, Франции, России и Казахстана. Среди приглашенных исполнителей – Авиталь Коэн (флейта), Даниэль Вайсберг (композитор), Силард Бенеш (кларнет), Глеб Хохлов (скрипка), Александр Хубеев (композитор), Юлия Мигунова (виолончель), Андрей Юргенсон (кларнет).

В то же время программа фестиваля, приуроченная к 100-летию со дня рождения известного венгерского композитора Дьёрдя Лигети (1923-2006), богата важными с точки зрения мировой музыкальной культуры произведениями, которые будут впервые исполнены в нашей стране. Меломаны получат возможность послушать произведения таких композиторов, как Д.Лигети, Дж.Шельси, К.Штокхаузен, М.Фельдман, Б.Фуррер, С.Гани, П.Дюсапен, Х.Холлигер, Дж.Кейдж, Т.Ибишев, А.Сысоев, Т.Гасымзаде, Д.Вейсберг, А.Гамбарли.

"I Бакинские дни современной музыки" – фестиваль, нацеленный, помимо концертно-исполнительской деятельности, на современное музыкальное просвещение и образование в Азербайджане. В рамках проекта будут также организованы мастер-классы, занятия, лекции.

Концерт-открытие состоится 21 мая в 19:00 в Международном центре мугама. Завершится современный музыкальный проект показом фильма "Лигети: портрет" (25 мая, 19:00), который пройдет в киноцентре "Низами".

Подробную информацию о проекте можно получить на официальном сайте фестиваля, а также аккаунтах в социальных сетях (Facebook и Instagram).