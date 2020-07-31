Социальная поддержка от кинотеатра «CinemaPlus»

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, кинотеатр «CinemaPlus» подготовил социальный видео ролик.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, кинотеатр «CinemaPlus» подготовил социальный видео ролик.

Как передает Report, данный видео ролик поддерживает врачей, которые в это трудное время отдают все силы, чтобы спасти жизни людей, и семьи шехидов – достойных сыновей Азербайджана, отдавших свои жизни за целостность Родины.

Продюсер и автор идеи Нармин Гасанова, режиссёр и автор сценария Ниджат Гадимли, оператор Солтан Ибрагимов, фотограф Рауф Мехин, ассистент Белла Агазаде, световик Рашад Акифоглу, стилист-гримёр Нура Бабаева.

В главных ролях Оксана Расулова, Рашад Кесеменли и Захид Ахмедов.