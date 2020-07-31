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Социальная поддержка от кинотеатра «CinemaPlus»

Социальная поддержка от кинотеатра «CinemaPlus» Учитывая сегодняшнюю ситуацию, кинотеатр «CinemaPlus» подготовил социальный видео ролик.
Kультурная политика
31 июля 2020 г. 01:13
Социальная поддержка от кинотеатра «CinemaPlus»

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, кинотеатр «CinemaPlus» подготовил социальный видео ролик.

Как передает Report, данный видео ролик поддерживает врачей, которые в это трудное время отдают все силы, чтобы спасти жизни людей, и семьи шехидов – достойных сыновей Азербайджана, отдавших свои жизни за целостность Родины.

Продюсер и автор идеи Нармин Гасанова, режиссёр и автор сценария Ниджат Гадимли, оператор Солтан Ибрагимов, фотограф Рауф Мехин, ассистент Белла Агазаде, световик Рашад Акифоглу, стилист-гримёр Нура Бабаева.

В главных ролях Оксана Расулова, Рашад Кесеменли и Захид Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“CinemaPlus” kinoteatrından sosial dəstək

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