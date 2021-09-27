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Снят первый в Азербайджане фильм о победе

Снят первый в Азербайджане фильм о победе На Азербайджанском телевидении снят двухсерийный фильм, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.
Kультурная политика
27 сентября 2021 г. 19:42
Снят первый в Азербайджане фильм о победе

На Азербайджанском телевидении снят двухсерийный фильм, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report, каждая серия фильма "Beşatılan" длится 60 минут, и это первый фильм о победе Азербайджана.

Фильм рассказывает о героизме пяти друзей, о том, как они дошли до Шуши, участвуя в освобождении азербайджанских земель от оккупации. Герои отдали свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана, они водрузили трехцветный азербайджанский флаг в Шуше.

Показ первой серии фильма намечен на 28 сентября в 21:50, второй серии - на 29 сентября в 21:50 на телеканале Mədəniyyət.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ilk zəfər filmi çəkilib

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