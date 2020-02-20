Снят художественный фильм про Ходжалы - ВИДЕО

На ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" (AzTV) снят художественный фильм-композиция, посвященный 28-летию Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в основу фильма-композиции "Ходжалы в ожидании", который отличается по жанру, и повествует о воспоминаниях лиц, ставших свидетелями геноцида и вернувшихся из плена. Сцены фильма отражают ужасы той страшной февральской ночи. Для более реального отображения событий, съемки проводились в нескольких деревнях Исмаиллинского района при температуре -10 градусов.

В фильме-композиции прозвучала музыка, посвященная Ходжалинскому геноциду.

Наряду с народным артистом Сабиром Мамедовым и десятками актёров в проекте задействованы и певцы Эльнара Халилова, Лала Мамедова, Рамал, Аяз и Гюнай Мехтиева. Авторы идеи и режиссёры-постановщики фильма "Ходжалы в ожидании" заслуженный деятель искусств Этибар Бабаев и Эльнур Мамедов, автор сценария Афаг Ахмедова.

Художественный фильм-композиция будет демонстрироваться на канале AzTV 26-го февраля в 21:30.