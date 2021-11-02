Снят фильм, повествующий о деталях Шушинской операции

Снятый при поддержке Министерства культуры Азербайджана документальный фильм "Шуша - ты свободна!" совместного производства Бакинского медиа-центра и студии "Salnaməfilm" будет представлен широкой аудитории в канун праздника Победы в Отечественной войне.

Снятый при поддержке Министерства культуры Азербайджана документальный фильм "Шуша - ты свободна!" совместного производства Бакинского медиа-центра и студии "Salnaməfilm" будет представлен широкой аудитории в канун праздника Победы в Отечественной войне.

Как сообщили Report в Бакинском медиа-центре, в фильме впервые будут представлены детали "Шушинской операции", ставшей одной из самых ярких страниц современной военной истории Азербайджана.

Кинолента включает интервью азербайджанских солдат и офицеров, принимавших участие в "Шушинской операции", а также эксклюзивные кадры, снятые во время боевых действий.