Снят фильм, посвященный Ахмедие Джабраилову

Снят фильм, посвященный нашему соотечественнику – участнику французского движения Сопротивления Ахмедие Джабраилову.

Снят фильм, посвященный нашему соотечественнику – участнику французского движения Сопротивления Ахмедие Джабраилову.

Как сообщили Report на киностудии "Азербайджанфильм", фильм под названием "Он был Харго" снят на студии "Салнамефильм".

Автором сценария и режиссером фильма является Тахир Тахирович, автор идеи – Шахин Синария, режиссер – Рафик Алиев, продюсер – Назим Гусейнов.

Образ героя в фильме воплотил Игбал Алиев.

Съемки фильма с использованием большого числа архивных материалов, проходили в Баку, Шеки, Хачмазе, Париже и Монтобане.

Показ фильма "Он был Харго" состоится 6 мая в 19:00 в киноцентре "Низами".