Снимается вторая часть документального сериала "Невидимые герои"

Снимается вторая часть документального сериала "Невидимые герои".

Снимается вторая часть документального сериала "Невидимые герои".

Об этом Report сообщили из киностудии "Азербайжанфильм".

Во вторую часть цикла входят документальные фильмы под названиями "Отряд спецназначения внутренних войск", "Служба госбезопасности", "Гражданские врачи", "Военные врачи" и "Нахчыванская Отдельная общевойсковая армия".

Документальный фильм "Служба госбезопасности" был продемонстрирован по Общественному телевидению 28 марта – в день профессионального праздника сотрудников органов нацбезопасности. Съемки остальных фильмов продолжаются.

Сюжетная линия фильмов повествует о 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в славную историю нашего народа, и о том, что наряду с армией, одержавшей победу, в ней участвовали и другие поддерживающие ее соединения, силы, проявивший большую самоотверженность медицинский персонал.

Проект реализуется совместно киностудией "Азербайджанфильм" и Общественным телевидением при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.