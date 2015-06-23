​Снимается фильм "Баку - Европейские игры 2015"

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ С участием российских кинематографистов снимается полнометражный документальный фильм "Баку - Европейские игры 2015" о проходящих в Баку I Европейских играх.

Об этом Report сообщили из министерства культуры и туризма.

Фильм будет повествовать не только об организованных на высоком уровне I Европейских играх, но и об истории возникновения в Азербайджане национальных видов спорта, развитии спорта и его месте в жизни и быту нашего народа.

Автор сценария фильма, снимающегося по госзаказу на студии "Дубляж" министерства культуры и туризма, - Сергей Сачин, режиссер - Наталья Завозненко. Они являются авторами нескольких международных проектов на тему спортивного кино. Операторы - Асиф Гахраманов, Аллахверди Шахгулубеков, Иван Германов, Александр Кочубей.