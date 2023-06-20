Сменилось руководство "Научно-исследовательского проектного института Azərbərpa"

Назначен новый директор ООО "Научно-исследовательский проектный институт Azərbərpa" при государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Назначен новый директор ООО "Научно-исследовательский проектный институт Azərbərpa" при государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Как сообщает Report, директором назначен Джахид Гадирли, который сменил на этом посту Рамина Велиева.

Напомним, что "Научно-исследовательский проектный институт Azərbərpa" был создан в 1994 году как коммерческое учреждение. Его уставный капитал составляет 100 манатов. Институт является единственным научно-исследовательским учреждением в области реставрации исторических памятников.