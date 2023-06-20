О нас

Сменилось руководство "Научно-исследовательского проектного института Azərbərpa"

Сменилось руководство "Научно-исследовательского проектного института Azərbərpa" Назначен новый директор ООО "Научно-исследовательский проектный институт Azərbərpa" при государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.
Kультурная политика
20 июня 2023 г. 20:15
Сменилось руководство Научно-исследовательского проектного института Azərbərpa

Назначен новый директор ООО "Научно-исследовательский проектный институт Azərbərpa" при государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Как сообщает Report, директором назначен Джахид Гадирли, который сменил на этом посту Рамина Велиева.

Напомним, что "Научно-исследовательский проектный институт Azərbərpa" был создан в 1994 году как коммерческое учреждение. Его уставный капитал составляет 100 манатов. Институт является единственным научно-исследовательским учреждением в области реставрации исторических памятников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu"nun rəhbərliyi dəyişdirilib

Другие новости из категории

Генсек ТЮРКСОЙ отметил важность поддержки организации со стороны Азербайджана
Генсек ТЮРКСОЙ отметил важность поддержки организации со стороны Азербайджана
19 июня 2023 г. 22:56
Министр культуры Азербайджана отправился в Узбекистан
ФотоМинистр культуры Азербайджана отправился в Узбекистан
19 июня 2023 г. 10:15
В Баку отметили татарский национальный праздник Сабантуй
ФотоВ Баку отметили татарский национальный праздник Сабантуй
18 июня 2023 г. 16:36
Сегодня в Азербайджане начинается VI Международный фестиваль мугама Мир мугама
ФотоСегодня в Азербайджане начинается VI Международный фестиваль мугама "Мир мугама"
18 июня 2023 г. 10:58
Состоялось открытие Второго международного Baku Piano Festival
ФотоСостоялось открытие Второго международного Baku Piano Festival
16 июня 2023 г. 18:00
В Баку отметят татарский национальный праздник Сабантуй
В Баку отметят татарский национальный праздник Сабантуй
16 июня 2023 г. 13:14
Премьер-министр Пакистана ознакомился с Ичеришехер
Премьер-министр Пакистана ознакомился с Ичеришехер
15 июня 2023 г. 17:55
В Центре Гейдара Алиева состоится открытие Международного Бакинского фортепианного фестиваля
ФотоВ Центре Гейдара Алиева состоится открытие Международного Бакинского фортепианного фестиваля
15 июня 2023 г. 01:57
Международный фонд тюркской культуры и наследия провел День казахской литературы
ФотоМеждународный фонд тюркской культуры и наследия провел "День казахской литературы"
11 июня 2023 г. 16:59
В Лянкяране проходит фестиваль культуры стран ЕС Eurovillage
ФотоВ Лянкяране проходит фестиваль культуры стран ЕС Eurovillage
10 июня 2023 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi