Следующий съезд Союза писателей Азербайджана может пройти в Шуше

С таким предложением в беседе с президентом Ильхамом Алиевым на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше выступил председатель СПА, народный писатель Анар

Очередной съезд Союза писателей Азербайджана (СПА) может состояться в октябре этого года в Шуше.

Как сообщает Report, с таким предложением в беседе с президентом Ильхамом Алиевым на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше выступил председатель СПА, народный писатель Анар.

Председатель Союза писателей Анар: Мы хотели бы провести здесь наш съезд в октябре.

Президент Ильхам Алиев: Да, проводите.

Анар: Будут гости и из-за рубежа.

Президент Ильхам Алиев: Было бы хорошо. И место здесь есть для проведения.

Анар: Очень хорошо, большое спасибо.