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Следующий съезд Союза писателей Азербайджана может пройти в Шуше

Следующий съезд Союза писателей Азербайджана может пройти в Шуше С таким предложением в беседе с президентом Ильхамом Алиевым на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше выступил председатель СПА, народный писатель Анар
Kультурная политика
30 августа 2021 г. 19:37
Следующий съезд Союза писателей Азербайджана может пройти в Шуше

Очередной съезд Союза писателей Азербайджана (СПА) может состояться в октябре этого года в Шуше.

Как сообщает Report, с таким предложением в беседе с президентом Ильхамом Алиевым на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше выступил председатель СПА, народный писатель Анар.

Председатель Союза писателей Анар: Мы хотели бы провести здесь наш съезд в октябре.

Президент Ильхам Алиев: Да, проводите.

Анар: Будут гости и из-за рубежа.

Президент Ильхам Алиев: Было бы хорошо. И место здесь есть для проведения.

Анар: Очень хорошо, большое спасибо.

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Версия на азербайджанском языке AYB-nin növbəti qurultayı oktyabrda Şuşada keçirilə bilər

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