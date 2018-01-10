Скончавшегося в США известного азербайджанского пианиста похоронят в Баку

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Скончавшегося в США известного азербайджанского пианиста, народного артиста Чингиза Садыхова похоронят в Баку.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

По распоряжению президента Ильхама Алиева, народный артист будет предан земле во II Аллее почетного захоронения. На данный момент соответствующие структуры занимаются организационными работами.

Отметим, что Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в городе Баку. Первое образование получил в Бакинской десятилетней музыкальной школе (ныне Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля).

Затем учился на факультете фортепиано Азербайджанской государственной консерватории, в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант был солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, концертмейстером Бюльбюля, Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, Лютвияра Иманова, Фидан и Хураман Гасымовых и других известных вокалистов. Он также проработал директором 16-й музыкальной школы города Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии, организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.

В 1959 году Ч.Садыхов был удостоен почетного звания заслуженный артист, а в 1987 году - народный артист Азербайджана.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года за заслуги в развитии музыкального искусства Азербайджана он был награжден орденом "Шохрат".

С 1994 года музыкант жил в американском городе Сан-Франциско, затем переехал в Сан-Хосе.

Ч.Садыхов скончался 30 декабря 2017 года.