Скончался заслуженный работник культуры Асад Асадов

Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, звукорежиссер Асад Асадов

На 76-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, звукорежиссер Асад Асадов, сообщает Report.

Асад Фаррух оглу Асадов родился 1 марта 1947 года в Баку. В 1970 году окончил Ленинградский институт киноинженеров. А.Асадов был звукорежиссером около 100 художественных и документальных фильмов, в числе которых картины "Семья", "Мерзавец", "Ловушка".

18 декабря 2000 г. за заслуги в развитии азербайджанского кинематографа ему было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Азербайджана". Являлся лауреатом Государственной премии. В 2023 году за заслуги в развитии азербайджанской культуры ему была присуждена индивидуальная стипендия президента Азербайджана.