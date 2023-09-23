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Скончался заслуженный работник культуры Асад Асадов

Скончался заслуженный работник культуры Асад Асадов Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, звукорежиссер Асад Асадов
Kультурная политика
23 сентября 2023 г. 10:45
Скончался заслуженный работник культуры Асад Асадов

На 76-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, звукорежиссер Асад Асадов, сообщает Report.

Асад Фаррух оглу Асадов родился 1 марта 1947 года в Баку. В 1970 году окончил Ленинградский институт киноинженеров. А.Асадов был звукорежиссером около 100 художественных и документальных фильмов, в числе которых картины "Семья", "Мерзавец", "Ловушка".

18 декабря 2000 г. за заслуги в развитии азербайджанского кинематографа ему было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Азербайджана". Являлся лауреатом Государственной премии. В 2023 году за заслуги в развитии азербайджанской культуры ему была присуждена индивидуальная стипендия президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Əməkdar mədəniyyət işçisi Əsəd Əsədov vəfat edib

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