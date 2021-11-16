Скончался заслуженный артист Меджнун Гаджибеков

11:41

16 ноября в возрасте 86 лет скончался известный азербайджанский актер, заслуженный артист Меджнун Гаджибеков.

Как передает Report, покойный будет похоронен сегодня в губинском селе Икинджи Нугади.

Меджнун Салам оглу Гаджибеков родился 5 октября 1935 года в селе Икинджи Нугади Губинского района. Среднее образование получил в местной школе. В 1965 году окончил актерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Актер создал запоминающиеся образы в таких фильмах и телепостановках, как "Волчонок", "Хочу жениться", "Приключение юности", "Окулист", "Санаторий смеха", "Мужчины", "В поезде", "Газельхан" и др.