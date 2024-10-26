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Скончался народный артист Азербайджана Шахлар Гулиев

Скончался народный артист Азербайджана Шахлар Гулиев Народный артист Азербайджана Шахлар Гулиев.
Kультурная политика
26 октября 2024 г. 10:18
Скончался народный артист Азербайджана Шахлар Гулиев

Народный артист Азербайджана Шахлар Гулиев.

Об этом Report сообщили его близкие.

Он умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Отметим, что Ш.Гулиев родился 25 сентября 1946 года в Джалилабадском районе. Там же получил начальное образование. В 1964-1969 годах учился на факультете актерского мастерства в нынешнем Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

Он известен ролями Нофаля в “Лейли и Меджнуне”, Аслан-шаха в “Шахе Исмаиле”, Шахвалада в “Ашуге Гарибе”, Атакиши в “Севиле” и пр. Кроме того, он снимался в ряде фильмов.

В 1991 году был удостоен звания заслуженного артиста, а в 2005 году - народного артиста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xalq artisti Şahlar Quliyev vəfat edib

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