Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ На 88-ом году жизни скончался народный артист Азербайджана Габиль Алиев.

Об этом сообщили Report близкие известного кеманчиста. "Дедушка скончался полчаса назад. Все близкие в тот момент были рядом", - рассказал внук артиста Бахруз Мамедов.

Напомним, что Габиль Алиев страдал от сердечной и легочной недостаточности, и в последние дни находился в коме.

Уточняются время церемонии прощания и место похорон.

Габиль Алиев родился в 1927 году и уже с семи лет начал заниматься музыкой с известным преподавателем мугама Ахмедом Агдамским.

В трудные годы Великой Отечественной войны из-за ухода на фронта старшего брата, фактически стал кормильцем семьи, совмещая учебу в музтехучилище с исполнением музыкальных произведений на кеманче в стенах Агдашского Драматического Театра.

В 1952 году поступил в Бакинскую музыкальную школу имени Асефа Зейналлы, в 1962 году состоялась премьера телевизионного выступления Габиля Алиева на Азербайджанском Гостелерадио.

Первые зарубежные гастроли Габиля Алиева состоялись в Великобритании, где он аккомпанировал Рашиду Бейбутову и Тамаре Синявской. Эти выступления произвели ошеломляющий эффект, а британская пресса со слов мэра Глазго Гарриссона окрестила Габиля Алиева «азербайджанским Паганини».

В последующие годы гастролировал в Тунисе, Швейцарии, Голландии, Сирии, США, Турции, Германии, Индии, Франции, Иране, Пакистане, Японии, Греции, Италии, где исполнял на кяманче мугам и народные азербайджанские песни. В США, Франции, Японии, Греции и Италии выпущены авторские альбомы Габиля Алиева.

Пять музыкальных образцов мугама в исполнении корифеев азербайджанского мугамного исполнительства — Бахрама Мансурова, Ахсана Дадашева, Габиля Алиева, Хан Шушинского вошли в коллекцию пластинок «Антологии традиционной музыки мира», подготовленную по заказу ЮНЕСКО Международным институтом сравнительных исследований в Берлине в 1979 году.