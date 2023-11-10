Скончался композитор Мобил Бабаев

Скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Мобил Бабаев.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Мобил Бабаев скончался этой ночью на 78-м году жизни.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Напомним, что Мобил Бабаев родился 23 декабря 1945 года в Гяндже. Композитор написал музыку почти к 100 фильмам, в том числе к художественно-документальным, научно-популярным и анимационным.

В 2007 году Бабаев был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики", а в 2019 году награжден почетным дипломом президента Азербайджана.