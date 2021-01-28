Скончался известный азербайджанский кинорежиссер

Скончался азербайджанский актер, режиссер дубляжа, заслуженный работник культуры Ариф Хабиби

Скончался азербайджанский актер, режиссер дубляжа, заслуженный работник культуры Ариф Хабиби.

Как передает Report, об этом в соцсетях написала дочь актера Ильхама Хабиби.

Она сообщила, то ее отец скончался в возрасте 78 лет.

Ариф Хабиби родился 1 июня 1943 года в иранской Астаре. В 1967 году окончил режиссерский факультет нынешнего Университета культуры и искусства и с того же года приступил к работе на киностудии "Азербайджанфильм".

Он был кинорежиссёром дубляжа высшей степени. Являлся членом Союза кинематографистов Азербайджана.

Он занимался дубляжом, переводом на родной язык и "укладкой" произведенных за границей художественных, документальных и мультипликационных фильмов. Был режиссером-консультантом по озвучке производимых на киностудии художественных фильмов и фильмов Вагифа Мустафаева.