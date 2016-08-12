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    ​Скончался известный азербайджанский архитектор

    Фазиль Мамедов ушел из жизни после продолжительной болезни

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ После продолжительной болезни сегодня скончался член Союза архитекторов Азербайджана, архитектор Фазиль Мамедов.

    Как сообщает Report, информацию распространил отдел информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    Напомним, что Мамедов Фазиль Гулам оглу родился 6 апреля 1949 года в Баку. После окончания Азербайджанского политехнического института он проработал на различных руководящих должностях.

    На протяжении нескольких лет Ф.Мамедов возглавлял отдел культурного наследия министерства культуры и туризма.

    Руководство и сотрудники министерства культуры и туризма выражают глубокое соболезнование в связи с кончиной Мамедова Фазиля Гулам оглу.  

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