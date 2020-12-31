Скончался известный азербайджанский актер

09:43 Скончался актер Азербайджанского Государственного академического музыкального театра Агахан Шарифов.

Скончался актер Азербайджанского Государственного академического музыкального театра Агахан Шарифов.

Об этом Report сообщили родственники актера.

А.Шарифов скончался в возрасте 58 лет после продолжительной тяжелой болезни.

Отметим, что Агахан Шарифов родился 22 октября 1962 года в Агсу. В 1986-1990 годах учился на отделении драматического кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. В 1990-1996 годах работал в Молодежном театре, в 1993-2007 годах - в Театре миниатюр "Ильхам".

С 2007 года работал в Азербайджанском Государственном академическом Музыкальном театре.